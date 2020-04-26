"بوعبيد" منوهاً بفتح المنع جزئياً: الدولة حريصة على المواطن والمقيم

قال: القرار سيسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وتيسير الأعمال بالمملكة

نوّه الرئيس التنفيذي لـ"أينوك" السعودية محمد بوعبيد بقرار مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في فتح المنع جزئياً، ما عدا منطقة مكة المكرمة والأحياء التي أعلنت سابقاً، وعودة بعض الأنشطة التجارية للعمل.

وقال "بوعبيد": إن الحكومة الرشيدة حريصة كل الحرص على المواطن السعودية وحتى الأجنبي الذي يعيش في ظل هذه البلاد مما يؤكد أن السعودية تقود العالم الإسلامي كعادتها.

وأضاف أن الدولة تؤكد يوماً بعد يوم الحرص على اقتصاد البلاد من خلال عودة الأنشطة التجارية والذي سيسهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وتيسير الأعمال بما يتوافق مع الأسس والأنظمة التي وضعتها الدولة لعودة الأعمال وفي نفس الوقت المحافظة على صحة الإنسان التي تعتبر أولوية قصوى للحكومة الرشيدة.