"الموارد البشرية": شركات كبرى طبّقت العمل عن بُعد لتطويق "كورونا" .. وهذه فوائده

توضيحات يحملها مساعد الوزارة للسياسات .. قطاعات السعودية جاهزة و17 ألفاً مسجلين

أكّد الوكيل المساعد للسياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الشرقي؛ أن القطاعات السعودية لديها الجاهزية لتطبيق العمل عن بُعد، مشيراً إلى أنه تم رصد بوادر وتحركات من كبريات الشركات في المملكة فيما يتعلق بموضوع العمل عن بُعد والتوجّه إليه كحل لمواجهة "كورونا" كردة فعل.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "بالمختصر" على قناة "إم بي سي": "كانت هناك مبادرات أخرى سابقة لشركات طبّقت العمل عن بُعد قبل أزمة "كورونا"، والمجتمع يتحدث عن توافر منصات العمل عن بُعد، وهناك منصات عالمية لوحظ الإقبال عليها بشكل كبير واليوم العامل وصاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة هو على قدر كبير من الثقافة والوعي بهذه النمط من العمل".

وبيّن أن هناك وفرة في الأدوات التقنية تجعلنا نشعر أن هذا التوجّه لن يضر ولا يوجد لأيّ أحد عذر بعد الآن، لافتاً إلى أن نمط العمل عن بُعد هو من الأنماط الحديثة التي لاقت رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة وذلك لما لديه من إمكانات تتيح مرونة أكبر لصاحب المنشأة والعامل، إضافة إلى الموازنة لمتطلبات الحياة العملية والمهنية والأسرية.

واستطرد: "العمل عن بُعد أثبت نجاحه في موضوع استمرارية الأعمال وهناك حراك من كبريات الشركات العالمية والمحلية في المملكة بتبني هذا النمط من العمل، وجاء ذلك مع انتشار التقنية ووسائل التواصل البصرية والصوتية، فهو نمط من العمل لا يتطلب حضور العامل إلى مقر المنشأة وبإمكانه إنهاء العمل من المنزل أو أي مكان آخر عن طريق الإنترنت".

وبيّن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبنت هذا التوجّه منذ فترة وفعّلته على أرض الواقع بتأسيس شركة عمل المستقبل، وهي تمكّن الشركات من عرض وظائف عن طريق العمل عن بُعد، وبلغ عدد المسجلين في هذا المنصة قرابة 17 ألف شخص معظمهم من شريحة النساء.

وعدّد "الشرقي"؛ فوائد العمل عن بُعد في تقليل التكلفة الإنتاجية وتلبية التطلعات لكل الأفراد ذات العلاقة وزيادة اندماج الموظفين مع أهداف الشركة، لافتاً إلى أن العمل عن بُعد نمط وتوجهه أثبت نجاحه بشكل عام وليس فقط لحاجة اضطرارية بسبب فيروس كورونا.

وتابع: "العمل عن بُعد يحتاج إلى شخص لديه انضباطية والمنشأة التي تتبنى العمل عن بُعد هي منشأة متطورة من ناحية الثقافة والفكر حيث تركز أكثر على الإنتاجية وتسليم المخرجات وليس الحضور والانصراف".

وختم "الشرقي"؛ أنه في ظل الظروف الحالية ليس كل المهن تشمل العمل عن بُعد مثل التجارة والخدمات فهي مهن لا يمكن التوجه فيها للعمل عن بُعد، لكن هناك خدمات مثل مراكز الاتصال التي يمكن العمل فيها عن بُعد، وكل الأعمال التي ليس فيها ضرورة ملحة للتعامل المباشر مع الجمهور، والهدف هو دعم التباعد الاجتماعي كحل لظرف استثنائي وهو مواجهة فيروس كورونا والوقاية منه.