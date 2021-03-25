"تويتر" تسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافستها "فيسبوك"

منصة التدوين دشنت استطلاعاً للرأي حول إضافتها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافستها الأشهر "فيسبوك".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "تويتر" دشنت استطلاعاً للرأي حول إضافة ردود فعل الرموز التعبيرية على غرار تلك المستخدمة في "فيسبوك".

وتأمل "تويتر" أن تضيف ردود فعل الرموز التعبيرية، بدلاً من "قلب" الإعجاب التقليدي.

وقال المتحدث الرسمي لاستطلاع "تويتر" الجديد: "نسعى حالياً لاستكشاف طرق إضافية للناس؛ للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على تويتر".

ومن المتوقع أن تضيف "تويتر" ردود فعل رموز تعبيرية لوجه "مندهش" أو "ضاحك" أو "غاضب" أو "عدم الإعجاب"، بالإضافة إلى "قلب الإعجاب" التقليدي.