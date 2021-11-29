"أم القرى" تطلق مشروعًا لتعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية

عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش

فعَّلت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلة في عمادة البحث العلمي مشروع "تعزيز كفاءة البحوث باللغة العربية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية"، عبر حزمة متنوعة من الملتقيات وورش العمل وحلقات النقاش الموجهة للمجتمع الجامعي، ومنسوبي الكليات ذات العلاقة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. فهد الزهراني، أن الوكالة نفذت المشروع على الكليات المستهدفة بالتعاون مع اللجان العاملة، وأطلقت ورش عمل مكثفة متضمنة لمحة عن لوائح البحث العلمي، وملاءمتها لمتطلبات النشر العالمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى ملتقى الباحثين الأول المتخصص في توليد الأفكار البحثية، وحلقة نقاش تطرق فيها المتحدثون إلى واقع مقررات مناهج وطرق البحث، وتطوير منهجية تحكيم الأبحاث العلمية باللغة العربية بما يتوافق مع متطلبات النشر العالمي.

وثمن د. "الزهراني" اهتمام رئيس الجامعة، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، ودعمه للإنتاج البحثي ونشره بين المجتمع الجامعي، مما أسهم في زيادة الحراك البحثي والإقبال لدى التخصصات المستهدفة، مؤكدًا على أهمية المشروع في تميز الجامعة البحثي على المستوى المحلي والعالمي، ولا سيما في تحقيق تطلعات وزارة التعليم لتطوير منظومة البحث والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.