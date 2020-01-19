"العييد" مدير نظم المعلومات بالأحوال المدنية يحصل على جائزة القيادات الشابة

من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بنسختها السابعة عشرة

حصل مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المهندس تركي بن عبدالله العييد، على جائزة القيادات الشابة، المقدمة من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز في نسختها السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، وذلك في ختام أعمال "منتدى القادة 2020" الأسبوع الماضي.

وناقش المنتدى الذي عقد على مدار يومين في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة, استشراف استراتيجيات القائد ومنظومة القيادة في ظل الثورة الصناعية والاقتصاد المعرفي.

وكرم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، في ختام المنتدى, القيادات الشابة الفائزة بجائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز قيادات المستقبل، والتي تدعم ترسيخ مفاهيم التميز وتكريم الإنجاز ودعم منظومة تنافسية القيادة والإدارة، لإحداث نقلة نوعية في تطوير ودعم انتقال قيادات المستقبل.