في كرنفال ثقافي وأدبي كبير.. انطلاق فعاليات صيف النماص 1440هـ

في المركز الحضاري للمحافظة بمشاركة عددٍ من الإدارات الحكومية

في كرنفال ثقافي وأدبي كبير، انطلقت مساء أمس، فعاليات صيف النماص لهذا العام 1440هـ، والذي تشرف عليه بلدية محافظة النماص.

وافتتح وكيل محافظة النماص المكلف حسن بن فراج، ‏وأمين منطقة عسير المهندس وليد الحميدي، معرض أنامل للإبداع والأسر المنتجة جوار حديقة الملك عبد الله والذي يضم أكثر من 30 جناحًا، بمشاركة عددٍ من الإدارات الحكومية؛ القطاع الصحي؛ ممثلاً في مستشفى النماص ومكتب السياحة الوطني وبنك التنمية الاجتماعية ومركز الخدمات البلدية، إضافة إلى عدد كبير من الأسر، وفي عدد من الأنشطة.

بعد ذلك، تجول الضيوف في جناح الأسر المنتجة قسم المنتجات ‏الغذائية، ثم استمع محافظ النماص المكلف إلى شرح عن أهداف وبرامج معرض أنامل من المشرف العام على الفعاليات عارف جمعان، ومشرفة معرض الأسر هيفاء غرم.

وتوجه الضيوف لافتتاح مهرجان التسوق في مجمع الخدمات البلدية في "خفي"، وبعدها إلى حضور الحفل الثقافي والشعبي بالمركز الحضاري، الذي بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة للأهالي ألقاها العميد المهندس عبدالله بن محمد البكري، ثم شاهد الحضور الفيلم الوثائقي حكاية مدينة.

وبعدها انطلق الأوبريت الوطني "هامة العز"، من كلمات الشاعر علي آل جايز وأداء كل من مهدي الدهيسي وعارف أبوصلاح وأبو فارس وعبدالرحمن هادي ومجحود القبيسي وظافر فهران، وبمشاركة فرقة السروات وفرقة النماص وفرقة فرسان رجال الحجر، وإخراج عارف جمعان.