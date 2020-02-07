الدرّاج "بوهاني" يتصدر الترتيب العام لطواف السعودية للدراجات الهوائية

انتزع الدرّاج ناصر بوهاني من فريق أركيا سامسيك الفرنسي صدارة الترتيب العام، بزمن 14:34:49 بعد نهاية المرحلة الرابعة من طواف السعودية 2020 للدراجات الهوائية، التي أقيمت اليوم الجمعة في البطولة الدولية التي تقام في العاصمة الرياض.

وجاء في المركز الثاني دراج فريق ماكلارين البحرين "بوهاس فيل" بزمن 14:34:51، وفي المركز الثالث حل روى كوستا من فريق تيرينجانو الإماراتي بزمن 14:34:54.

وشهدت المرحلة الرابعة تنافساً كبيراً بين الدراجين نظراً لصعوبة المسار، حيث اضطر الدراجون لصعود القدية مرتين واحتاج ذلك منهم مجهوداً بدنياً عالياً، حيث حصل على المركز الأول و"القميص الأخضر والأحمر " الدراج ناصر بوهاني من فريق أركيا سامسيك الفرنسي بزمن 3:21:55، فيما حل في المركز الثاني الدراج نيكولي بينفازيو من فريق فالوني بروكسيلز الفرنسي بزمن 3:21:55، وجاء في المركز الثالث الدراج يفقني قدش من فريق أستانا برو تيم الكازاخستاني بزمن 3:21:55. كما حصل على جائزة أفضل دراج شاب اللاعب "لورانس أندريس" من فريق رويال ريدينيز، وكذلك "القميص الأبيض"، وحصل الدراج جويل نيكولا من فريق كاجا رورل سيغوروس آر جي أي الإسباني على "القميص المنقط".

وكانت المرحلة الرابعة من طواف السعودية 2020 قد بدأت من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137كم، على أن تختتم البطولة غداً السبت بالمرحلة الخامسة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 144كم، وستنطلق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755 كم، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للدراجات، ويقام هذا الحدث العالمي الكبير تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات، وضمن المبادرات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".