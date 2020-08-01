انتشال جثة "غريق القرى" في وادي بيش

بعد سقوطه في مجرى السيل وفقدانه

انتشل الدفاع المدني بمحافظة بيش جثة شخص مفقود بوادي بيش بعد انخفاض منسوب المياه بالوادي، وذلك بمشاركة الفرق التطوعية.

وكان محافظ بيش قد وقف على عمليات البحث الميدانية صباح العيد لمتابعة تطورات العملية.

وعثرت الفرق على الجثة صباح اليوم على مسافة تبعد عن موقع السقوط بعدة كيلومترات.