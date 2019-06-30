"أمم إفريقيا": التعادل السلبي سيد الموقف في مواجهات الجولة الثانية

حسم التعادل السلبي مباراة الكاميرون وغانا التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الكاميروني (حامل اللقب) رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مقابل نقطتين في رصيد غانا.

وفي اللقاء الثاني من ذات المجموعة، خيّم التعادل بدون أهداف على مواجهات الثالثة، والتي جمعت بين منتخب بنين ونظيره منتخب غينيا بيساو.

رفع منتخب بينين رصيده إلى نقطتين؛ فيما رفعت غينيا بيساو رصيدها إلى نقطة في قاع المجموعة.

ونجح منتخب موريتانيا في الحصول على أول نقطة له في أول مشاركة في العرس الإفريقي، حينما فرض التعادل السلبي مع منافسه منتخب أنغولا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

التعادل رفع رصيد أنغولا لنقطتين متساويتين مع تونس وخلف المتصدرة مالي صاحبة النقاط الأربعة؛ فيما حصدت موريتانيا أول نقطة لها في تاريخها بكأس الأمم في مشاركتها الأولى بالبطولة الإفريقية.