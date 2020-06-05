"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من منطقة تبوك

تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتَي تيماء وحقل.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.