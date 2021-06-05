"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

التقى مدير شؤون الإسكان بالرياض لمناقشة أهم المعوقات وآلية معالجتها

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ بمكتبه في ديوان المحافظة مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض وليد بن إبراهيم الهدلق.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروعات الإسكان والحاجة المتنامية إلى الوحدات السكنية، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية ومستوى الإنجاز بالمحافظة.

وتمّت مناقشة أهم المعوقات وآلية معالجتها وبحث سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 12:52 PM

التقى مدير شؤون الإسكان بالرياض لمناقشة أهم المعوقات وآلية معالجتها

"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة

فلاح الجوفان

الزلفي

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التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ بمكتبه في ديوان المحافظة مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض وليد بن إبراهيم الهدلق.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروعات الإسكان والحاجة المتنامية إلى الوحدات السكنية، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية ومستوى الإنجاز بالمحافظة.

وتمّت مناقشة أهم المعوقات وآلية معالجتها وبحث سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

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