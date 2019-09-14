بالفيديو.. جماهير النصر تقذف البلطان.. والأخير يرد: ما حدث شيء مُخْزٍ

تعرَّض رئيس نادي الشباب خالد البلطان للرمي بقوارير المياه وصيحات الاستهجان من قِبل جماهير نادي النصر؛ وذلك بعد أن قام البلطان بالإشارة بيده لجماهير النصر بإشارة غير واضحة، اعتبرتها الجماهير الحاضرة استفزازًا صريحًا، وذلك في المواجهة التي جمعت النصر بفريق الشباب.

وكان النصر قد تعادل مع الشباب سلبيًّا في مباراة جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جانبه، علّق خالد البلطان رئيس النادي على هذه الحادثة بالقول: "هذه الفئة مجموعة في كل الجماهير، وليست محصورة في نادي النصر. وهو شيء مُخْزٍ حقيقة".

وأضاف: "هل المفروض من نادي الشباب أن يخسر حتى نكسب محبتك؟! أنت بالنسبة لنا لا تهمنا. عمومًا، مراقب المباراة دوَّن هذه الحادثة".