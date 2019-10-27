بعد أسبوعين.. الكهرباء بديلًا للغاز بمطابخ "طبية مكة"

للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين وفق معايير السلامة

شرعت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في التحول من نظام الغاز إلى الكهرباء في مطابخها للاستخدام الأمثل وفقًا لإجراءات السلامة.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية، حاتم المسعودي، لـ"سبق"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدة إجراءات تقوم بها المدينة الطبية في شتى المجالات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى الالتزام بتوفير أعلى معايير السلامة في جميع مرافق المدينة الطبية.

وأضاف "المسعودي": نحن في المرحلة الثالثة من المشروع؛ حيث تم الانتهاء من تفريغ الغاز من جميع الخزانات في المدينة الطبية، ضمن تعليمات وتوصيات وإشراف الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، التي كان لها دور كبير وإيجابي في هذا المشروع، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة خطوة بخطوة.

وبيّن أن من المتوقع -خلال الأسبوعين المقبلين- الانتهاء من التمديدات الكهربائية لتركيب التجهيزات الجديدة، وإعادة تشغيل مطابخ المدينة الطبية مرة أخرى، ولكي لا تتأثر الخدمة تم تخصيص موقع بديل في مستشفى الولادة والأطفال المجاور للمدينة الطبية لحين انتهاء المشروع؛ حيث يسير العمل وفق ما خطط له دون وجود أي تأثير على الخدمة المقدمة للمرضى؛ مقدمًا شكر المدينة الطبية للإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة ومستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة على دعمهم وتعاونهم لإنجاح المشروع.