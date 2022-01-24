روسيا تتهم أوكرانيا بنشر قوات كبيرة على خط التماسّ استعداداً لعملية هجومية

"الكرملين" دعا إلى مطالبة كييف بعدم التفكير في تسوية النزاع بالقوة

اتهم الكرملين، اليوم الاثنين، "أوكرانيا بشر أعداد كبيرة من القوات والمعدات على خط التماسّ مع روسيا؛ استعداداً لعملية هجومية"، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وأعرب الكرملين عن قلقه إزاء الوضع في "دونباس".

ودعا إلى مطالبة أوكرانيا بعدم التفكير في تسوية النزاع بواسطة القوة.

واعتبر "الكرملين" أن التقارير الإعلامية التي تنشرها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة "دونباس" الحدودية.