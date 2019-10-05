"الاتصالات" تطلق إطارًا لتمكين المهارات الرقمية ورفع كفاءة شباب الوطن

تستهدف تحقيق رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين الشباب السعودي

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم إطار المهارات الرقمية المبني على إطار (SFIA) العالمي، والمستخدم في (26) ألف شركة ووجهة حكومية في مختلف أنحاء العالم، لتسهيل عملية تطوير المهارات الرقمية وتوظيفها عبر تبني لغة واحدة.

ويهدف الإطار الذي أُطلق بالشراكة مع وزارتَي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم إلى خدمة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وجهات تدريبية وتعليمية، إلى جانب الأفراد، من خلال تنمية القدرات، وتطوير رأس المال البشري، وتوجيه الشركات والهيئات والجهات الحكومية نحو المهارات المستقبلية المعتمدة على الاتصالات وتقنية المعلومات؛ ليتمكنوا جميعًا من التكيف مع المتغيرات المتوقعة في سوق العمل.

من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أن إطلاق إطار المهارات يأتي ضمن خطة عمل الوزارة الداعمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 والهادفة إلى تمكين الشباب السعودي والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، وتزويدهم بأدوات المستقبل التي تمكِّنهم من اغتنام الفرص العظيمة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى صناعة أجيال وطنية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي. مبينًا أن الإطار سيكون له إسهامه في النهضة الرقمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها السعودية؛ إذ سيكون له أثره المباشر في أداء الشركات والجهات الحكومية المستفيدة. مشيرًا إلى أنه سيعزز بذلك من مكانة السعودية وتميزها.

يُشار إلى أن إطار Skills Framework for the Information Age (SFIA) - وهي اختصار لـ "المهارات التي يحتاج إليها المحترفون في الأدوار التي تشمل المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات" - الذي يعد مرجعًا عمليا للأفراد الذين يديرون أو يعملون بأدوار تتعلق بنظم المعلومات. ويوفر البرنامج نموذجًا مرجعيًّا مشتركًا في إطار عمل ثنائي الأبعاد، يتكون من المهارات على محور واحد، وسبعة مستويات من المسؤولية على المحور الآخر، إضافة إلى أنه يصف المهارات الاحترافية على مستويات متعددة من الكفاءة، كما يصف المستويات العامة للمسؤولية، فيما يخص الاستقلالية والتأثير والتعقيد ومهارات العمل.