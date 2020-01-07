جمعية كفى بالطائف توعي أكثر من 8 آلاف طالب بمخاطر التدخين

بناء على شراكة مستدامة مع إدارة التعليم بالمحافظة

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامج جيل للفصل الدراسي الأول؛ وذلك بتوعية أكثر من 8 آلاف طالب بالمدارس والمجمعات التعليمية بالمحافظة.



وأوضح مدير جمعية كفى بالطائف عادل رشيد قاسم، أن فريق كفى زار خلال الثلاثة الأشهر الماضية 42 مدرسة ومجمعًا تعليميًّا بالطائف؛ حيث استفاد من البرنامج التوعوي 8688 طالبًا، توجه العشرات منهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقّي العلاج، معلنين إقلاعهم عن التدخين ومشتقات التبغ.



وبيّن قاسم أن البرنامج التوعوي (جيل) يقام بناء على شراكة مستدامة بين إدارة التعليم بالطائف وجمعية كفى منذ خمسة أعوام، ويستهدف شريحة مهمة وهم الطلاب، مقدمًا شكره لمدير التعليم بالطائف الأستاذ طلال اللهيبي، ومنسوبي التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم، على تعاونهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية لتحقيق رسالتها السامية.