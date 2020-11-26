فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

جرى تصويره بموقعين وشارك فيه فريق الصقور السعودية ولقي تداولًا كبيرًا

لَقِيَ مقطع فيديو بعنوان "لنلهم العالم بقمتنا"، تداولًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي، وتحدثت عنه القنوات الفضائية، ولَقِيَ إعجابًا وانتشارًا واسعًا؛ حيث جرى تصوير المقطع بمعدات بسيطة عَمِل عليها شباب سعوديون من أبناء منطقة تبوك كإهداء لوطنهم؛ وفق فكرة وإخراج المصور بدر بن خضر العطوي وتصوير ماهر العقيلي وهاني العمراني، وقد جسد دور الفارس السعودي في هذا العمل عبدالعزيز الزميلي.

وكان أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، قد أشاد بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي، الذي جسّد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.

الفارس عبدالعزيز عيد الزميلي تحدّث لـ"سبق"، فقال: "كلي فخر واعتزاز بأن المملكة ترأس دول مجموعة العشرين؛ فكانت فكرة رائعة من زميلي المخرج بدر العطوي لإنتاج هذا العمل بجهود فردية ودعم ذاتي من الفريق نفسه، وتواصلنا مع فريق الصقور السعودية التابع للقوات الملكية الجوية، الذين أبدوا الاستعداد الفوري للمشاركة في هذا العمل الوطني وأنا أستغل هذه المناسبة لشكرهم جميعًا".

وأضاف: "استغرق العمل يومي تصوير في موقعين مختلفين في منطقة تبوك، ولم تكن المهمة سهلة؛ ولكن بروح الفريق الواحد أنا وزملائي وهمتنا التي نستلهمها من همة قيادتنا في هذه البلاد؛ استطعنا إنجاز هذا العمل إهداء للوطن".

وتابع: "أنا أحب ركوب الخيل ومولع بها، فالخيل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونحن ولله الحمد نملك الخيل العربية والإنجليزية ولدينا إسطبل خاص، والخيل موجودة في حياتي منذ صغري بمحيط الوالد رحمه الله، ومن بعده أجد الدعم من أشقائي والأصدقاء.

وأردف: "بالنسبة للخيول كلها قريبة لقلبي؛ ولكن هناك خيولًا تتميز عن غيرها بصفات ومواهب وقوة بروزها الملفت للمشاهد؛ لذلك اخترت الخيل الأنسب لهذه المهمة، وتم تجهيزها وبقية الاكسسوار مثل الزي الوطني التراثي والأعلام قبل وقت التصوير".

وفي النهاية، قال "الزميلي": "شعوري وأنا أعمل هذا العمل شعور الفخر والاعتزاز بالوطنية، وكنت سعيدًا بالظهور بهذه الصورة المشرفة، وأنتهز هذا المقام لشكر أمير منطقة تبوك الداعم لشباب المنطقة، وكل الشكر لمن وقف معي وشجعني وساندني، وهذا العمل ليس مقتصرًا على فريقنا؛ بل هو لكل مواطن لديه ولاء وانتماء للوطن، وأسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ وطننا وكل من يعيش على أرضه".