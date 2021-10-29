رسمياً.. تدشين أول جمعية سعودية للدراجات النارية برئاسة "الشريف"

موافقة من وزير الموارد البشرية على تسجيلها.. "مجلس وتحفيز ودافع"

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس جمعية الدراجين النارية في الرياض، وتسجيلها رسمياً جمعية أهلية.

وتم تدشين أول جمعية سعودية مختصة بالدراجات النارية، برئاسة رئيس مجلس إدارتها عبدالرحمن محمد خواجي الشريف، ومديرها التنفيذي فاطمة القحطاني، وبحضور أمين عام مجلس أمناء الجمعيات عبدالعزيز الزكري، وأحمد بن بندر السديري.

يُذكر أن تأسيس الجمعية يعد محفزاً ودافعاً لتقديم كل ما يُمكن لتطوير رياضة الدراجات النارية على أعلى مستوى لتتماشى مع رؤية 2030؛ حيث تهدف الجمعية تقديم برامج ومبادرات متنوعة تعود بالنفع على جميع محبي هذه الرياضة وتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتعاون مع الشركاء في الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أهداف الجمعية.