إيطاليا تسجل 15204 إصابات جديدة بكورونا و467 حالة وفاة

إجمالي الإصابات تجاوز 2,501,000 والوفيات 86,889 شخصاً

سجلت إيطاليا 15204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و467 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات تجاوز 2,501,000 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 86,889 حالةً.



