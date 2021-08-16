شاهد.. "مدني الأفلاج" يباشر حريقًا اندلع في سوق الأعلاف

فِرق الإطفاء تحاول منع امتداد النيران لباقي البسطات بالسوق

تباشر فِرق الدفاع المدني الآن حريقًا في سوق الأعلاف بمحافظة الأفلاج.

وتحاول فِرق الإطفاء السيطرة على الحريق لمنع امتداد الحريق لباقي البسطات في السوق.

يُذكر أن هذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تندلع فيها النيران في سوق الأعلاف في الأفلاج.