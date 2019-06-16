الفالح: نأمل في توصل "أوبك" إلى توافق بشأن تمديد خفض إنتاج النفط

قال: من المرجّح أن تجتمع المنظمة في الأسبوع الأول من يوليو بفيينا

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح؛ اليوم الأحد، إن من المرجّح أن تجتمع "أوبك" في الأسبوع الأول من يوليو في فيينا، وإنه يأمل في توصل المنظمة إلى توافقٍ بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.

ووفق "رويترز" كان الفالح؛ قد قال في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إن "أوبك" على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة إلى إجراء مزيدٍ من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" التي تمثل جزءاً من اتفاقية الإنتاج.

وقال الفالح؛ للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو "نأمل في التوصل إلى توافقٍ لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا".