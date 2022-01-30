التمشيط كشف جثثاً.. ارتفاع حصيلة قتلى سجن غويران شمال سوريا إلى 332

بينهم 246 "داعشياً" و7 مدنيين

ارتفع إلى 332 إجمالي القتلى منذ بدء الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" على سجن غويران في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم "الأحد".

وأوضح المرصد أن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغت 332، بينهم 246 من التنظيم و79 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسبعة مدنيين.

وبين أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نظرًا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولًا، ومعلومات عن قتلى آخرين من الطرفين.

وأضاف أن ثمة معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى.

من جانبه أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأن الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال عمليات التمشيط والتفتيش، التي تواصل إجراءها في مبان السجن وأحياء محيطة به.