المكسيك .. عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 367 حالة

"الصحة" نصحت بالتباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 367 حالة.

وقال هوجو لوبيز جاتيلي؛ نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الإثنين، إن المكسيك سجلت أربع حالات وفاة حتى الآن من جرّاء الفيروس الفتاك.

وأشار لوبيز جاتيلي؛ إلى وجود 826 حالة مشتبهاً فيها؛ مضيفاً أن نتائج فحوص 865 شخصاً آخرين جاءت سلبية.

وكانت الوزارة قد نصحت بممارسة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة غير الأساسية في الفترة من 23 مارس حتى 20 أبريل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرج.