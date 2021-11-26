الهيئة الطبية بـ"صحة حائل" تستقبل 1252 طلب أوامر إركاب.. خلال أكتوبر

أصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة.. وعدد طلبات النفقات النثرية بلغ 372

استقبلت الهيئة الطبية العامة بصحة حائل خلال شهر أكتوبر من هذا العام 2021م، 1252 طلب أوامر إركاب، وأصدرت 439 قراراً علاجياً خارج المنطقة، وبلغ عدد طلبات النفقات النثرية 372، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً خلال الفترة نفسها.

يُذكر أن الهيئة الطبية العامة بـ"صحة حائل" تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من المواطنين، ودراسة حالتهم الطبية لمن يحتاجون إلى مراكز متقدمة.

ويتم التنسيق ومخاطبة الجهات التي يتوفر بها علاج الحالة سواءً داخل المملكة، أو التنسيق مع الهيئة الطبية العليا بالرياض لتوفير العلاج للحالة بالخارج.