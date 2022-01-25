"ماكرون" يجري مباحثات هاتفية مع "بوتين" حول الأزمة الأوكرانية الجمعة

حذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا اجتاحت كييف

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيعقد مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا الجمعة المقبل.

وحذر "ماكرون" روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا إذا اجتاحت أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 09:12 PM

حذر روسيا من دفع ثمن باهظ إذا اجتاحت كييف

"ماكرون" يجري مباحثات هاتفية مع "بوتين" حول الأزمة الأوكرانية الجمعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أنه سيعقد مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أزمة أوكرانيا الجمعة المقبل.

وحذر "ماكرون" روسيا من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا جدًا إذا اجتاحت أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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