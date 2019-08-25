"فهد بن جلوي" يستقبل مجموعة من المتطوّعين بالطائف

أثناء مشاركتهم بفعاليات "مهرجان ولي العهد للهجن 2"

استقبل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، وأعضاء فريق تاء التطوعي بمدينة الطائف.

جاء ذلك أثناء مشاركة الفريق بالفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

وأثنى الأمير فهد بن جلوي على فريق المبادرة، ورحّب بوجودهم في مهرجان ولي العهد للهجن، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم التطوعية.

يذكر أن فريق تاء التطوعي من الفرق الرائدة في التطوع على مستوى المنطقة الغربية، ولهم عدة مبادرات مجتمعية.

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25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 08:34 PM

أثناء مشاركتهم بفعاليات "مهرجان ولي العهد للهجن 2"

"فهد بن جلوي" يستقبل مجموعة من المتطوّعين بالطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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استقبل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، وأعضاء فريق تاء التطوعي بمدينة الطائف.

جاء ذلك أثناء مشاركة الفريق بالفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

وأثنى الأمير فهد بن جلوي على فريق المبادرة، ورحّب بوجودهم في مهرجان ولي العهد للهجن، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم التطوعية.

يذكر أن فريق تاء التطوعي من الفرق الرائدة في التطوع على مستوى المنطقة الغربية، ولهم عدة مبادرات مجتمعية.

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