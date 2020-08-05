وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية والمستجدات مع نظرائه بفنلندا والبرازيل والأرجنتين

عبر اتصالات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد إرنستو أراوجو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد فيليب كارلوس سولا.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.