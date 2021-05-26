الأمر بالمعروف تفعّل حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" في مكافحة المخدرات بغرب الرياض

ضمن حملة لتعزيز الأمن الفكري وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض حملتي "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" و"الخوارج شرار الخلق" في (إدارة مكافحة المخدرات بغرب الرياض).

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وبيان قيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية. مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.