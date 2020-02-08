سقوط المزاعم.. إيران تعترف بتعرضها لهجوم إلكتروني قطع خدمة الإنترنت

تعطل الاتصالات استمر لمدة ساعة بالهواتف الأرضية والمحمولة

أقرت إيران اليوم (السبت) بتعرضها لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتًا، من دون تحديد مصدر الهجوم، فيما يعد اعترافًا صريحًا بكذب ادعاءاتها بامتلاك أنظمة سيبرانية قوية وفعّالة.

ووفقًا لما أورد "روسيا اليوم"، أفاد عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية سجاد بنابي، عبر حسابه في "تويتر" بأنه عند الساعة 11:44 واجهت إيران خللاً في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني.

وأضاف أنه بعد تدخل العاملين في أمن المعلومات في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية.