"الوطني للأرصاد": رياح سطحية نشطة على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، في كل من محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج والحالة تستمر حتى 6 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، في كل من محافظات: (القنفذة، والليث، وجدة، ورابغ)، تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.