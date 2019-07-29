خيمة "عالم أفضل" تبرز جهود المملكة في نشر السلام والحوار

المُقامة بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة

دعا نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، المشاركين في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24، المقام حالياً بمحمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أهمية زيارة خيمة عالم أفضل Better World للتعرف على المشروع الكشفي العالمي رسل السلام وما قام به منذ انطلاقته من المملكة العربية السعودية عام 2011م حتى اليوم.

وأكد "الفهد" خلال جولة قام بها يوم أمس في الجامبوري لمتابعة أعمال الوفد الكشفي السعودي على أهمية المشاركة في الورش والفعاليات التي تقيمها إدارة البرامج بالجامبوري الخاصة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إطار عالم أفضل والعمل مع الآخرين بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من خلال إجراءات خدمة المجتمع، وذلك بربط الإجراءات الكشفية بأهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ليصبحوا صناع للتغيير عن طريق تطوير الكفاءات الرئيسية للاستدامة، ومعرفة الإجراءات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتقريبنا من تحقيق عالم يسوده السلام.

وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن المحادثات الكشفية Scout Talks التي تقام في خيمة عالم أفضل Better World بمشاركة حوالي 2000 زائر يومياً فرصة للمشاركين حيث يستكشفون ويتعلمون من البرامج الكشفية العالمية حول البيئة، والعمل الإنساني، والتنوع والإدماج، وكيف نبقي الكشافة في مأمن من الأذى، وخلق ثقافة السلام من خلال الحوار.

وأبان "الفهد" أن المشاركة في الفعاليات التي تقام في خيمة عالم أفضل وفي قرية التنمية العالمية GDV فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية المخصصة لكل فعالية أو هواية.