"المعلمي" يبحث القضايا المشتركة مع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة

استقبله بمقر وفد المملكة بنيويورك .. واستعرضا العلاقات الأخوية

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأربعاء، بمقر وفد المملكة في نيويورك السفير سفيان ميموني مندوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعين حديثًا لدى ‫الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، رحب السفير المعلمي في بداية الاستقبال بالسفير ميموني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب مندوب المملكة حكمت بن محمد السعيد.

المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني

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21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 12:31 AM

استقبله بمقر وفد المملكة بنيويورك .. واستعرضا العلاقات الأخوية

"المعلمي" يبحث القضايا المشتركة مع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيويورك

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استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأربعاء، بمقر وفد المملكة في نيويورك السفير سفيان ميموني مندوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعين حديثًا لدى ‫الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، رحب السفير المعلمي في بداية الاستقبال بالسفير ميموني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب مندوب المملكة حكمت بن محمد السعيد.

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المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني

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