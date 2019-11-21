"المعلمي" يبحث القضايا المشتركة مع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة

استقبله بمقر وفد المملكة بنيويورك .. واستعرضا العلاقات الأخوية

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الأربعاء، بمقر وفد المملكة في نيويورك السفير سفيان ميموني مندوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعين حديثًا لدى ‫الأمم المتحدة.

وتفصيلاً، رحب السفير المعلمي في بداية الاستقبال بالسفير ميموني، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب مندوب المملكة حكمت بن محمد السعيد.

