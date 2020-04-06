الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا" بـ10 أطنان مستلزمات طبية

يستفيد منها آلاف العاملين في القطاع الصحي

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم (الاثنين).





وذكر السفير الإماراتي في إيطاليا عمر عبيد الشامسي، أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها الإمارات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.



وأضاف أن المساعدات ستمكن الكوادر الطبية في إيطاليا من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

