حادث دهس يودي بحياة عامل داخل مدينة الملك فهد للبترول الجامعية

المرور باشر الواقعة.. والجامعة قدمت أحر التعازي لأسرته

قالت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على لسان المتحدث الرسمي محمد الشهري، إن عاملاً يتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع الجامعة قد توفي بعد تعرضه لحادث دهس داخل المدينة الجامعية صباح اليوم الثلاثاء 6 من نوفمبر 2018، وأضاف الشهري أن المرور يباشر التحقيق في الحادث.

ونقلت الجامعة أحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة العامل، سائلة الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.