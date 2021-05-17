"ميركل" تطالب "نتنياهو" بإنهاء القتال في غزة

نددت باحتجاجات انتشرت فيها الكراهية

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، بإنهاء عاجل للقتال الإسرائيلي الفلسطيني في غزة.

وبين المتحدث أن "ميركل" نددت أيضاً باحتجاجات في ألمانيا "انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية"، وفقاً لـ"رويترز".

متحدث باسم الحكومة الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 08:58 PM

نددت باحتجاجات انتشرت فيها الكراهية

"ميركل" تطالب "نتنياهو" بإنهاء القتال في غزة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، بإنهاء عاجل للقتال الإسرائيلي الفلسطيني في غزة.

وبين المتحدث أن "ميركل" نددت أيضاً باحتجاجات في ألمانيا "انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية"، وفقاً لـ"رويترز".

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متحدث باسم الحكومة الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل

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