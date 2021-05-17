"ميركل" تطالب "نتنياهو" بإنهاء القتال في غزة

نددت باحتجاجات انتشرت فيها الكراهية

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة أنجيلا ميركل طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، بإنهاء عاجل للقتال الإسرائيلي الفلسطيني في غزة.

وبين المتحدث أن "ميركل" نددت أيضاً باحتجاجات في ألمانيا "انتشرت فيها الكراهية ومعاداة السامية"، وفقاً لـ"رويترز".