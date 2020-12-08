شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور

ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع

قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.

وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.