شاهد.. أمانة الرياض تداهم عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور

قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.
وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.أمانة الرياض الرياض
ضِمن نطاق بلدية العزيزية وتمت مصادرة المعروضات وتطهير الموقع
قالت أمانة الرياض: إن فِرَقها داهمت عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور.
وأوضحت الأمانة أنه تحسينًا للمشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة.. فإن مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، داهموا عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية ويصادرون المعروضات ويطهرون الموقع.