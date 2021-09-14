تستمر حتى 6 مساءً.. حالة رياح نشطة وارتفاع للأمواج على القنفذة والليث

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله، يفيد برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.