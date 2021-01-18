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إجمالي الإصابات بلغ 180 ألفًا والوفيات 5 آلاف و692 شخصًا

تونس.. 2859 إصابة جديدة بـ"كورونا" و76 حالة وفاة

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سجلت تونس 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و76 وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 180 ألفًا و90 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و692 وفاة.