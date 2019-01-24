نائب أمير منطقة مكة يدشن مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي

يهدف لتقديم خدمات لذوي الإعاقة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي

دشن نائب أمير مكة بدر بن سلطان مكتب المساندة لمستشفى النور التخصصي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، بأن المكتب يهدف إلى تقديم الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومرضى الطب المنزلي، وبآلية تقديم الخدمة.