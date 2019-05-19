بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".

وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.