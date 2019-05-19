بالتراضي.. الشباب ينهي عقد مدربه "سوموديكا"

أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.
أعلنت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، إنهاء عقد المدرب الروماني سوموديكا بالتراضي بين الطرفين.
وقال النادي عبر حسابه في تويتر: "جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده البلطان مع سوموديكا اليوم".
وقدمت إدارة الشباب شكرها للمدرب على جهوده، متمنية له التوفيق في مشواره المقبل.