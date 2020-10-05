#وزارة_الدفاع تعلن توافر 1493 وظيفة شاغرة

بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx

https://talents.msd.med.sa