وزارة_الدفاع تعلن توافر 1493 وظيفة شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspxوزارة الدفاع
بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.
ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx