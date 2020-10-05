#وزارة_الدفاع تعلن توافر 1493 وظيفة شاغرة

بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx

https://talents.msd.med.sa

وزارة الدفاع

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05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442 01:59 PM

بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة

#وزارة_الدفاع تعلن توافر 1493 وظيفة شاغرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع؛ الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية، اليوم، توافر عدد (1493) وظيفة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف، بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحة.

ولتفاصيل أكثر وللتقديم على الوظائف الدخول على:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/133.aspx

https://talents.msd.med.sa

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وزارة الدفاع

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