"الصندوق السعودي للتنمية" يفتتح مشروع تقاطعات "مرج الحمام" المرورية في عمّان

كمنحة مقدَّمة من حكومة المملكة بتكلفة قدرها 19 مليون دولار

افتتح الصندوق السعودي للتنمية اليوم في العاصمة الأردنية عمّان مشروع التقاطعات المرورية في منطقة مرج الحمام (طريق عمان- البحر الميت)، كمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بتكلفة إجمالية مقدارها (19) مليون دولار، إسهامًا في رفع مستوى التعاون بين البلدين، وتطوير خدمات قطاع النقل في المملكة الأردنية الهاشمية.

حضر حفل الافتتاح الذي رعاه دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة كل من: وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الاردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، والمدير العام لعمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر بن عبدالله العبيد.

ويشمل مشروع تقاطع مرج الحمام ثلاثة مستويات، تتضمن جسرًا خرسانيًّا بمسربين بطول (240) مترًا؛ لخدمة حركة المرور من مرج الحمام باتجاه تقاطع سمو الأمير حسين، ونفقًا بأربعة مسارب مفصولة، يخدم طريق عمان – ناعور- البحر الميت، بطول (110) أمتار؛ إذ تُقدر الحركة المرورية على طريق عمان البحر الميت بالاتجاهين بـ(40) ألف مركبة يوميًّا، و(25) ألف مركبة من منطقة مرج الحمام إلى تقاطع سمو الأمير حسين.

وأوضح الوزير الكسبي أن افتتاح المشروع له أثر كبير في تحسين خدمات الطرق والبنية التحتية في الأردن، وسيُحدث نقلة نوعية كبيرة.

بدوره، أشار السفير السديري إلى أن المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، قدمت حتى الآن ما يقارب مليارَي دولار عبر مِنح وقروض للعديد من المشاريع التنموية في الأردن الشقيق، الذي يعد من أولى الدول التي استفادت من الصندوق خلال نصف قرن عبر دعم المشاريع في قطاعات رئيسية وحيوية عدة. وتأتي هذه المشاريع لتؤكد حرص المملكة العربية السعودية على دعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتمتين العلاقات بين البلدين.

وأعرب المهندس العبيد عن تطلعه إلى أن يكون إنجاز وتنفيذ هذا المشروع خطوة نحو تطوير مستوى خدمات النقل في الأردن، والإسهام في الحد من الاختناقات المرورية في المنطقة، وتأمين انسيابية الحركة، مؤكدًا حرص الصندوق على تحقيق الإنجازات، ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات التنموية التي تهم حياة المواطنين والمقيمين.

وفي إطار مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع الأردنية بمختلف قطاعاتها، فقد تم تقديم خمس منح، و21 قرضًا لدعم 19 مشروعًا تنمويًّا، توزعت على قطاعات حيوية عدة، مثل قطاع النقل، والتعليم، والصحة، والمياه، والزراعة، والطاقة، وغيرها من القطاعات المهمة.. وبلغت قيمة المشاريع المموَّلة مليارَي دولار .

ويعد الصندوق السعودي للتنمية إحدى أهم الجهات الفاعلة في توفير المساعدات التنموية المستدامة؛ إذ أسهم منذ تأسيسه في عام 1975م في دعم أكثر من 694 مشروعًا في 84 دولة حول العالم، ساهمت في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية؛ وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول الأقل نموًّا.