وظائف شاغرة على لائحة "المستخدمين" في تعليم "الدوادمي"

بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس بالإدارة ومكاتب التعليم، والمدارس على لائحة المستخدمين، مرتبة (31)، وبند الأجور فئة (أ).



واشترطت الإدارة في المتقدم: أن يكون سعوديًّا، ومتزوجًا، ويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين، ومكملًا لسن (18) عامًا لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات، و(25) عامًا لحراس مدارس البنين، و(35) عامًا، ومتزوجًا لحراس مدارس البنات، ويسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك، مع إجادته للقراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله على الثانوية العامة.



كما تضمنت الشروط: أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات، وسجله خالٍ من السوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلّة بالشرف، وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.



من جانبه أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم الدوادمي، مناور بن عبدالله الروقي، أنه على من يرغب التقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة خلال الفترة من ١٠-٥-١٤٤١هـ إلى ١٧-٥-١٤٤١هـ.