الكويت: 10 وفيات.. و717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة 31848 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 717 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

وأضاف: من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 331 حالة لمواطنين كويتيين، و79 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و88 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.

وتابع: يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 31848 حالة. وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في دولة الكويت 20205 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 923 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 196 حالة، وقد جرى تسجيل 10 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، وما زالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 11379 حالة. وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 349 حالة، 21 حالة كويتيين، و328 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وقال: بلغ عدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية 3661، فيما جاوز المجموع الكلي لعدد الفحوصات حتى الآن 315285.