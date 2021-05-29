"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة

تشمل عدداً من المحافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.