المدينة المنورة .. في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بكورونا

اليوم 78 حالة وبالأمس 89 .. ليصل اجمالي الإصابات 498

لازالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات ، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة ، حيث سجلت يوم امس 89 حالة بالمركز الاول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة ، ليصل اجمالي حالات الإصابة 498 حالة.

كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الاولي بين محافظات المدينة المنورة ، وتاتي محافظة الحناكية في المركز الثاني حالتي إصابة ، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم امس.

ووفقاً لوزارة الصحة أن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالة منها 480 حالة نشطة ، كما ان الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء ، ولم تسجل خلال الإحصائية اي حالة وفاة او إصابة.

يذكر أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل ، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.

