القاهرة .. جثمان "مبارك" يصل مسجد المشير طنطاوي تمهيداً لجنازة عسكرية

الجهات الأمنية تكثف استعداداتها تحسباً للزحام المتوقع خاصة طريق المطار

وصلت -منذ قليل- طائرة تحمل جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ إلى مقر مسجد المشير طنطاوي؛ بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة.

ووفق "اليوم السابع"، يستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثّف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسباً للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسباً لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.

وتشيع في العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وكبار قادة القوات المسلحة، ووفود من دول عدة.

وبحسب بيان رسمي، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، شرقي القاهرة، ويوارى الجثمان في الثانية بعد الظهر (12 جرينتش) في مقابر الأسرة بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن يُقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة/ الرابعة بتوقيت جرينتش) بمسجد المشير.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، في أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.