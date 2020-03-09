تراجع الأسعار الآجلة للنفط أكثر من 20 %

بلغ سعر خام مزيج برنت 35.70 دولار للبرميل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة لأدنى مستوى لها منذ 2016 أمس الأحد.

ووفق "رويترز"، كانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة، اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.. وردّت "أوبك" بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1 في المئة، إلى 35.70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9 في المئة إلى 32.66 دولار.

أسعار النفط النفط

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 09:14 AM

بلغ سعر خام مزيج برنت 35.70 دولار للبرميل

تراجع الأسعار الآجلة للنفط أكثر من 20 %

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 20 في المئة لأدنى مستوى لها منذ 2016 أمس الأحد.

ووفق "رويترز"، كانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة، اقتراح "أوبك" إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.. وردّت "أوبك" بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1 في المئة، إلى 35.70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 22:16 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9 في المئة إلى 32.66 دولار.

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