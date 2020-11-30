بالفيديو.. الأمطار المتوسطة تهطل على "باشوت عسير"

هطولها أدى إلى جريان وادي مهرة.. وعدسة "سبق" توثّق

هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متوسطة على مدينة "باشوت" وضواحيها، شمال منطقة عسير، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" مناطق هطول الأمطار، التي شملت مركز باشوت وقرى شقيق وما جاورها، وأسفر هطول الأمطار عن جريان وادي مهرة، شمال مركز باشوت، بمياه السيول.

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 03:40 PM

هطولها أدى إلى جريان وادي مهرة.. وعدسة "سبق" توثّق

بالفيديو.. الأمطار المتوسطة تهطل على "باشوت عسير"

سويد الحارثي

عسير

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هطلت، اليوم الاثنين، أمطار متوسطة على مدينة "باشوت" وضواحيها، شمال منطقة عسير، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" مناطق هطول الأمطار، التي شملت مركز باشوت وقرى شقيق وما جاورها، وأسفر هطول الأمطار عن جريان وادي مهرة، شمال مركز باشوت، بمياه السيول.

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