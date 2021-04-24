"الحضانة الاجتماعية" بالرياض تنظم مسابقات تحفيظ قرآن وبرامج تطوعية

نظمت دار الحضانة الاجتماعية "فلل الربوة" بالرياض، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، مجموعة من البرامج التطوعية والدينية والترفيهية لليتيمات المشمولات بالرعاية داخلها.

وأول البرامج كان مسابقة لتحفيظ القرآن موجهة لـ"45" مستفيدة من فتيات الدار حسب مراحلهن العمرية، وتمتد طوال شهر رمضان المبارك وتنتهي بتوزيع الجوائز على الحافظات.

كما جهزت فتيات الدار بالتعاون مع فريق خطوة خير التطوعي، 300 سلة غذائية ووجبات رمضانية للعمالة الوافدة من موظفي الشركات مثل حراس الأمن والسائقين وعمال الصيانة والنظافة داخل الدار وفي الأحياء القريبة منها.

وأطلقت الدار أيضًا مسابقة ترفيهية أخرى لكرة القدم بين اليتيمات لشغل أوقات الفراغ والمحافظة على اللياقة البدنية للفتيات المشاركات والبالغ عددهن "20" فتاة.

تأتي هذه البرامج والفعاليات كجزء من الرعاية الاجتماعية والنفسية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل دور الإيواء، والتي تهدف إلى استغلال كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية لغرس القيم الإسلامية والأخلاقية في نفوس مستفيديها المشمولين بالرعاية.